Оштрафован брянец, танцевавший со скакалкой на Кургане Бессмертия
Жителя Брянска, последовавшего примеру скандально известной танцовщицы Алены Червяковой и станцевавшего на Кургане Бессмертия, тоже оштрафовали.
Молодой человек должен заплатить 30 тыс рублей.
Напомним, Егор Фирсов устроил шоу со скакалкой, таким образом он стал на защиту Алены, вызвавшей огласку своим танцем около памятника. Как известно, девушка была оштрафована на 30 тыс рублей по статье о хулиганстве.
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