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Брянцы обсудили в соцсетях детские танцы под странный популярный хит

Опубликовано Сегодня, 08:53

28 июля в соцсетях житель Брянска опубликовал ролик, на котором запечатлел детские танцы на сцене в ЦПКиО имени 1000-летия города.

Импровизированное выступление привлекло внимание брянца, поскольку детвора двигалась под популярный хит Артура Пирожкова «Алкоголичка».

Видео уже посмотрели более 30 тыс человек.

Пользователи активно обсудили увиденное. Одни заметили, что такая музыка для такого раннего возраста очень опасна, поскольку нарушает психику развивающегося ребенка. Некоторые горожане уверены, что в современной композиции ничего нет плохого.

 «Я бы запретил эту песню для массового прослушивания», - поделился Владимир.

«Возмущается поколение, отплясывающее в детстве под «Мальчишник» и «Сектор газа», и все они поколение теряют, про нас так же говорили», - отметила горожанка Ольга.

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