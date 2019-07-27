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Брянские медучреждения подвергают опасности местных жителей

Опубликовано Сегодня, 09:44

Компания «Чистая планета» обнаружила весьма грубое нарушение правил обращения с отходами: в Большое Полпино на мусоросортировочный комплекс  доставили медицинские отходы категории опасности «Б».

Груз привезли в обычном мусоровозе, который предназначен для сбора бытовых отходов с контейнерных площадок. Маркировка на пакете свидетельствовала о том, что это дело рук сотрудников одной из больниц областного центра. В связи с этим региональный оператор направил в Роспотребнадзор и правоохранителям соответствующее заявление для оформления протокола и штрафа.

Как известно, по нормам СанПина, медотходы – опасны, поэтому их надо утилизировать особым образом. Нельзя смешивать с бытовым мусором и везти в одной машине, поскольку во время прессования они рвутся, содержимое попадает в сортировочную ленту. Сотрудники предприятия перебирают все руками и могут пораниться использованными шприцами.

Опасность угрожает не только сотрудникам мусоросортировочного комплекса, но и грузчикам транспортных компаний.

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