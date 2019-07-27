В Дятькове чиновники хотели оставить сироту без жилья

Прокурор Дятькова подал в суд иск на местную администрацию за то, что были нарушены жилищные права 27-летнего молодого человека.

Как оказалось, парень, когда ему было 15 лет, остался без родителей и находился на учете как нуждающийся в жилье.

В 2010 году после окончания профессионального училища местные чиновники не приняли мер по защите прав молодого человека.

В итоге администрацию Дятькова обязали предоставить благоустроенное жилье сироте. Теперь парень получил квартиру площадью 33,9 квадратных метра.