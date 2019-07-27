Брянские приставы выдворили 75 нелегальных мигрантов

В Брянской области судебные приставы продолжают обнаруживать нелегалов.

К примеру, в 2019 году из региона выпроводили 75 иностранных граждан.

В течение первого полугодия зачастую закон нарушали люди из Нигерии, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Украины, Грузии, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе УФССП области, теперь они не смогут появиться в РФ в течение пяти лет.

К слову, в области работают два центра временного содержания лиц без гражданства и иностранцев, которых необходимо выпроводить за пределы России. Первый расположен в Жуковском районе, второй - в Почепском.