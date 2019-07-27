Брянские приставы выдворили 75 нелегальных мигрантов
В Брянской области судебные приставы продолжают обнаруживать нелегалов.
К примеру, в 2019 году из региона выпроводили 75 иностранных граждан.
В течение первого полугодия зачастую закон нарушали люди из Нигерии, Вьетнама, Армении, Узбекистана, Украины, Грузии, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана. Как сообщили в пресс-службе УФССП области, теперь они не смогут появиться в РФ в течение пяти лет.
К слову, в области работают два центра временного содержания лиц без гражданства и иностранцев, которых необходимо выпроводить за пределы России. Первый расположен в Жуковском районе, второй - в Почепском.
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Смоленскэнерго предупреждает об опасности подключения автономных источников питания без соблюдения правил технической эксплуатации
Задавайте вопросы, УФАС на связи В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе.
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В Москве состоялась профессиональная коллегия «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»*. Мероприятие рошло под председательством генерального директора Общества Игоря Маковского, в нем приняли участие заместители генерального директора, руководители основных функциональных направлений и подразделений, директора 20 региональных филиалов.
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