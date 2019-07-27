Шоколад с «живым сюрпризом» продают в брянском магазине

Брянские магазины не перестают удивлять качеством продуктов: то просроченный торт предлагают покупателям, то гнилую рыбу, то хлеб с подозрительной начинкой; на сей раз одна из местных жительниц стала обладательницей очень «вкусной» шоколадки, которую до нее попробовали представители класса беспозвоночных.

Виктория Водовозова говорит, принесла домой плитку, развернула и хотела было отломить кусочек, но заметила остатки насекомых.

«Решили поесть шоколадку, но ее уже кто-то ел до нас. На фото можно рассмотреть ходы, продукты жизнедеятельности, трупики насекомого», - поделилась Виктория и добавила, мол, жалко, что чек не сохранился, отнесла бы обратно.

По словам Александра Бакурея, отсутствие чека не является причиной для отказа в возврате некачественного продукта.

Некоторые пользователи сети посоветовали автору съесть продукт без боязни. Если его ели черви или жуки, значит, он качественный.

«Насекомое ело, значит, хороший шоколад! Употребляйте безбоязненно», - порекомендовал Дмитрий Рудый.