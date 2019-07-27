В Белых Берегах произошла до боли раздирающая душу история

Члены общественной организации «Белые Берега» взяли под опеку бездомного и перенесшего инсульт Валерия Казакова, которого они обнаружили около социального центра поселка.

По словам одного из волонтеров, мужчину без определенного места жительства заметил во время строительства корта. Случайно, говорит, стал свидетелем душераздирающей сцены. Гражданин сидел на трубах, а за его спиной, забором соццентра, стояла девочка, которая говорила ему: «Папа, папа, поговори со мной, почему ты не хочешь со мной разговаривать?».

Отец ничего не отвечал дочери, вернее, он пытался сказать, но понять было невозможно. Как выяснилось, бродяга перенес два инсульта.

«Так вышло, что он бомж. От дочки он отказался, написав заявление о лишении его родительских прав, так как понимает, что, будучи инвалидом, заботиться о ней не сможет. В итоге она в соццентре, а он, как преданное, никому не нужное существо, живет рядом с ней, но за забором, поодаль в кустах», - объяснил волонтер и добавил, что не может понять, как в 21 веке такое может происходить, человек пропадает, а всем все равно. Про бродячих котов и собак в соцсетях множество объявлений, все за них переживают, а судьба человека никого не волнует. Неужели нет инстанции, которая бы в поселке занималась этим вопросом.

Мужчина сообщил, что члены «Белых Берегов» не смогли бросить на произвол судьбы Валерия Федоровича: его привели в порядок, обработали раны, дали одежду, накормили и взяли под опеку, пока им не займутся профильные службы.

Фото - кадр видео.