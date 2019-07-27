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В брянской мэрии подвергли критике подрядчика за некачественные дороги

Опубликовано Сегодня, 14:46

Власти Брянска 29 июля обсудили строительство дорог на Абашева и Калинина, в итоге заместитель главы города Сергей Хоменков остался недоволен работой подрядчика.

Из 24 объектов дорожной сети, которые вошли в нацпроект, контракты были подписаны по каждому. Четыре магистрали готовы почти на 100%, на еще семи работы не совсем завершены. По остальным – ремонт продолжается.

Во время совещания замглавы раскритиковал работу подрядной организации ООО «СпектрБрянскСтрой», его не устроило качество работ по улице Абашева, а также темпы ремонта по Калинина.

Все недочеты, которые обнаружил технадзор, Сергей Хоменков велел устранить до четверга этой недели. Подрядчик пообещал уложиться в сроки и привлечь для этого дополнительных людей и технику.

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