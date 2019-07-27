В Карачевском районе найдена минометная мина
29 июля около села Дронова Карачевского района местные жители нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.
На помощь вызвали сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра. В 13:43 они обезвредили минометную мину (82 мм).
Напомним, вблизи села Ружное местные жители нашли взрывоопасный предмет.
9 июля 2019 года в лесу Брянского района обнаружили авиационную бомбу.
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