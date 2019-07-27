Наивность стоила брянскому владельцу чайной лавки почти 14 тыс рублей

40-летний руководитель чайной лавки, расположенной в Брянске, на минувшей неделе пострадал от телефонного афериста.

Брянец объяснил, ему под видом представителя крупной компании позвонил незнакомец, заявив о том, что хочет сделать большой заказ. Назначили встречу.

Когда директор чайной лавки направлялся по адресу, неизвестный снова позвонил и попросил перечислить ему на четыре мобильных 13 тыс 750 рублей. Деньги обещал сразу же отдать. Наивный владелец магазина перевел средства.

Прибыв на место, он обнаружил, что никого нет. Попытки созвониться с собеседником оказались тщетными.

Полиция проводит в связи с мошенничеством расследование.