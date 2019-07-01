В Брянске скончался ветеран органов прокуратуры Евгений Колесников
Бывший брянский прокурор Евгений Колесников умер 27 июля 2019 года.
Ему было 77 лет.
Колесников родился в Клинцах. 28 лет прослужил в надзорном ведомстве. Получил образование в Харьковском юридическом институте. Затем стал следователем прокуратуры Советского района Брянска. После занимал более высокие должности.
С 1988 года по 1998-й прокурор Брянска. Потом отправился в отставку.
По словам товарищей, Евгений Артемьевич стоял на защите интересов граждан и государства, был профессионалом с большой буквы.
Сотрудники прокуратуры региона скорбят о смерти Колесникова и выражают соболезнования его родным.
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