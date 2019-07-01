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В Брянске скончался ветеран органов прокуратуры Евгений Колесников

Опубликовано Сегодня, 08:46

Бывший брянский прокурор Евгений Колесников умер 27 июля 2019 года.

Ему было 77 лет.

Колесников родился в Клинцах. 28 лет прослужил в надзорном ведомстве. Получил образование в Харьковском юридическом институте. Затем стал следователем прокуратуры Советского района Брянска. После занимал более высокие должности.

С 1988 года по 1998-й прокурор Брянска. Потом отправился в отставку.

По словам товарищей, Евгений Артемьевич стоял на защите интересов граждан и государства, был профессионалом с большой буквы.

Сотрудники прокуратуры региона скорбят о смерти Колесникова и выражают соболезнования его родным.

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