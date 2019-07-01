В Дятькове в пруд Парковский сливали сточные воды
Прокуратура Дятькова проверила, насколько предприятие «Канализационное хозяйство» соблюдает природоохранное законодательство, и обнаружила нарушения.
Как показала проверка, в апреле 2019 года в пруд Парковский организация выбросила из канализационного коллектора сточные воды.
В итоге прокурор города завел на начальника участка водопроводно-канализационных сетей административное производство по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». Затем департамент природных ресурсов и экологии региона оштрафовал его на 10 тыс рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
Руководителю внесли представление. Нарушения уже устранены.
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