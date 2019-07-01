В Дятькове в пруд Парковский сливали сточные воды

29 июля в Ярцеве случилось возгорание, на место выезжали четыре спасателя 14-й части на двух автоцистернах.

49-летний смолянин может провести ближайшие восемь лет за решеткой за то, что умышленно избил местного жителя.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» напоминает жителям области о безопасности при грозе. Чтобы обезопасить себя от поражающего удара молнии не следует забывать о том, что электрические разряды в атмосфере, как правило, «выбирают» самые высокие точки на местности. Их притягивают проводники – металлические предметы, водоемы, а также сильное электромагнитное поле - провода, телевышки, энергообъекты, находящиеся под напряжением.

30 июля в поселке Стодолище Починковского района случился пожар, на помощь выезжали три огнеборца 36-й части.

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Как показала проверка, в апреле 2019 года в пруд Парковский организация выбросила из канализационного коллектора сточные воды.

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