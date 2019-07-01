В Брянске появился еще один «свинарник»
В областном центре аждый день коммунальщики приводят в порядок общественные территории: реконструируют парки и скверы, строят дороги, облагораживают дворы; вместе тем заброшенных и загрязненных мусором уголков в городе еще хватает. Во многом виноваты сами брянцы, которые выбрасывают отходы прямо у лавочек, на обочинах дорог или остановках, к примеру, как этой, о состоянии которой сообщили в одной из соцсетей очевидцы.
Речь идет об остановочном пункте «Рижский пост». На фото видно, что около скамеек в павильоне разбросаны бутылки, бумажки и окурки.
По словам автора, это дело рук самих пассажиров, именно они устроили здесь «свинарник».
«В Брянске разбросали бутылки на остановке Рижский пост», - поделился автор.
Напомним, жители Брянска устроили мусорку прямо под окнами дома.
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