В Брянске появился еще один «свинарник»

В областном центре аждый день коммунальщики приводят в порядок общественные территории: реконструируют парки и скверы, строят дороги, облагораживают дворы; вместе тем заброшенных и загрязненных мусором уголков в городе еще хватает. Во многом виноваты сами брянцы, которые выбрасывают отходы прямо у лавочек, на обочинах дорог или остановках, к примеру, как этой, о состоянии которой сообщили в одной из соцсетей очевидцы.

Речь идет об остановочном пункте «Рижский пост». На фото видно, что около скамеек в павильоне разбросаны бутылки, бумажки и окурки.

По словам автора, это дело рук самих пассажиров, именно они устроили здесь «свинарник».

«В Брянске разбросали бутылки на остановке Рижский пост», - поделился автор.

Напомним, жители Брянска устроили мусорку прямо под окнами дома.