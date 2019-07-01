В Трубчевске орудовали вандалы

Хулиганы сильно повредили спортивную площадку, расположенную в Трубчевске, об этом сообщили свидетели в соцсетях.

Вандалы порвали натянутые футбольные сетки на воротах, корзину для мяча на баскетбольной зоне, поломали ограждение, сняли кусок покрытия.







Опубликованные снимки обсудили пользователи и пришли в шок от увиденного. Горожане утверждают, что злоумышленников необходимо наказать как можно скорее и по закону, чтобы больше у них не возникало желания портить общественное имущество.