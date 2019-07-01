Брянцы смогут вскоре посетить скейт-парк

Первая в Брянске скейт-зона в ближайшее время появится в Майском парке, где сейчас идет реконструкция.

Об этом стало известно 29 июля во время выездного совещания губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Работы в парке отдыха проводят с опережением графика, реконструкцию планируют завершить к сентябрю 2019 года. В данный момент на объекте на 50 % выполнили укладку тротуарной плитки на аллеях. Идет выравнивание газонов завезенным грунтом.

Строители готовят основание под свето-музыкальный фонтан. Приобрели оборудование для детской площадки. Начали ремонт летней эстрады, где будут обновлены сцена и летний зрительный.