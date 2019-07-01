В Клетне около детской спортшколы торговали табаком

Прокурор Клетнянского района проверил информацию о том, что около детской спортивной школы в одном из местных магазинов продают табачные изделия.

За торговлю сигаретами директора магазина ООО «Агроторг» уже привлекали к административной ответственности в сентябре 2018 года. Она была оштрафована по ч. 1 ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями». Однако, несмотря на такие санкции, дама продолжила продажу.

В мае 2019 года ей снова выписали штраф. После этого прокурор подал на нее в суд иск о том, чтобы запретить торговлю табачной продукции около школы.

Суд принял меры.