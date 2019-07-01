«Рукастый» инженер брянского кинотеатра нажился на капремонте кровли
Суд Бежицкого района приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года 46-летнего жителя областного центра, ведущего инженера кинотеатра «Победа», за мошенничество в крупном размере.
Приговор не вступил в законную силу.
История продолжалась с мая по сентябрь 2013 года. Подсудимый подписал фиктивные договора подряда на ремонт кровли здания кинотеатра с фирмой ООО «Иридиум». Как оказалось, он поставил подписи и печати от имени директора упомянутой компании в документах, в которых указана была завышенная стоимость выполненных работ. В итоге он прикарманил 370 тыс 926 рублей.
Мужчина полностью возместил ущерб.
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