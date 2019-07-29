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На новозыбковском предприятии 1400 рабочих держали в черном теле

Опубликовано Сегодня, 10:07

Межрайонный прокурор Новозыбкова проверил, как соблюдается трудовой закон на машиностроительном заводе, и выявил большие нарушения.

Во время ревизии выяснилось, что предприятие задолжало 1400 работникам частично за май и июнь свыше 22 млн рублей.

В связи с таким нарушением прокурор внес представление на руководителя завода, а также способствовал привлечению его к административной ответственности по  ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата заработной платы». После это работодатель погасил долги. Сотрудникам выплатили 19 млн рублей долга.

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