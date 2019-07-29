Брянцу грозит суд за долг перед ребенком

Прокурор Жирятинского района проверил, как соблюдается закон в сфере защиты прав и интересов несовершеннолетних, и обнаружил нарушение в вопросе платы алиментов.

Речь идет о жителе Жирятинского района, который с 2015 года уклонялся от содержания своего ребенка. Как выяснила прокуратура, должник является трудоспособным, не выплачивает алименты без уважительных причин.

В 2018 году его привлекли к административной ответственности, но на это он никак не отреагировал, на работу тоже не устроился. В итоге долг по алиментам превысил 400 тыс рублей.

В связи с этим на мужчину завели уголовное дело.