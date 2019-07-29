О скандале из-за очередей в Стародубской больнице стало известно губернатору
Губернатору Брянской области Александру Богомазу поступила инфорамция о том, что в Стародубской больнице пациенты неделями не могут сдать кровь на анализы; эту проблему глава региона 29 июля поднял на еженедельном совещании.
С подобным вопросом к нему обратились местные жители района после рабочей группы, где обсуждали тему национальных и региональных проектов на территории муниципального образования. Пациенты пожаловались: талон на забор крови в медучреждении дают не в день обращения, а через неделю. Рядом расположена частная клиника, которая такие же услуги оказывает мгновенно.
Подобное, когда человек приходит на сдачу крови, а его записывают через пять-шесть дней, недопустимо, подчеркнул губернатор и поручил главам муниципальных образований лично контролировать ситуацию. Относительно главврача – в этом случае будут приняты кардинальные меры.
«Что касается главврача стародубской больницы, где это все произошло, чтобы через неделю его на этой должности не было! Во всех больницах, если человек пришел сдать кровь, значит должен сдать сразу, а не через пять или шесть дней!» - заявил Богомаз.
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