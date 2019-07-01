На Брянщине в 2019 году добровольцы самостоятельно потушили 30 пожаров

Власти Брянской области 30 июля обсудили тему предупреждения и ликвидации ЧС в регионе.

Комиссию провел заместитель губернатора Александра Богомаза Сергей Сергеев.

Большое внимание во время заседания уделили вопросу добровольчества в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Как сообщил врио заместителя начальника Главного управления МЧС региона Алексей Яшкин, в регионе работает «Добровольная пожарная охрана Брянской области», туда входят 74 добровольных пожарных команды (718), а также 645 добровольных дружин (свыше 8 тыс человек).

На случай ЧС у добровольцев есть 143 единицы техники: 55 пожарных автомобилей, 20 АРС-14, 6 единиц приспособленной техники и 62 мотопомпы.

Добровольная дружина в 2019 году самостоятельно потушила 30, а также участвовала в гашении еще 146 возгораний.

«В данный пожароопасный период деятельность по тушению пожаров осуществляют 66 добровольных пожарных команд», - сообщили в пресс-службе Правительства области.