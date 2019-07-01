Брянца накажут за сорняки на участке

В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Смоленском регионе МЖД пройдут торжественные мероприятия. Их участниками станут работники стальной магистрали и жители Смоленска и области.

Смоляне простились с членами экипажа самолета, погибшими в годы Великой Отечественной войны. О судьбе военных летчиков, вылетевших на боевое задание 21 июля 1942 года, не было известно 77 лет.

Где установят светофоры и когда достроят «юбилейные» объекты? Во время очередной рабочей поездки губернатора Алексея Островского по Смоленску в центре внимания оказались небезопасные переходы и так и не введенные в эксплуатацию объекты, строившиеся к 1150-летию областного центра.

Чему радуются и на что жалуются жители райцентра. Какой экологический образовательный маршрут проложили в Угранском лесничестве? Получит ли местная школа деньги на ремонт пола в спортзале? Как будут решать проблемы с аварийным заброшенным зданием?

Губернатор Алексей Островский направил письменное обращение прокурору Смоленской области Евгению Полонскому с просьбой о срочном проведении внеплановых проверок всех детских оздоровительных лагерей и других мест массового отдыха несовершеннолетних, расположенных на территории региона.

Сегодня в Вязьме работники «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в третьем этапе Военно-патриотического марафона. Организатором марафона, который проходит по местам боевой славы 4-ой Московской стрелковой дивизии народного ополчения, выступает Федеральное казначейство.

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