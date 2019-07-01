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Зеленые «человечки» поселятся в Брянске

Опубликовано Сегодня, 17:01

Уникальные указатели и урны для раздельного сбора отходов установит в ближайшее время «Чистая планета» в парках, скверах, бульварах и остановках областного центра.

Гендиректор компании Владимир Чашников говорит, такая новация вводится для того, чтобы научить жителей разделять отходы. Именно яркие урны и необычный указатель заставит задуматься о проблеме окружающей среды, ведь ни для кого не секрет, что ранее огромное количество мусора в большинстве своем хранилось на полигонах, а не сортировалось и не перерабатывалось.

Дабы город был чистым и привлекательным, компания приобрела 12 указателей в виде человечков, а также урны для раздельного сбора.

«Где именно их установить, мы предлагаем выбрать жителям города», - рассказал гендиректор.

Для предложений по этому вопросу сообщения можно присылать на адрес электронной почты info@chplanet.ru с пометкой «Зеленые человечки» или позвонить по телефону колл-центра: (4832) 606-444.

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