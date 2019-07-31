В Брянске около двух торговых центров творится беспорядок
Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на отсутствие благоустроенных тротуаров в районе ТРЦ «Аэропарк».
Речь идет о развалинах вместо пешеходной зоны на территории от ТЦ «Куб» до «Аэропарка». Чтобы не быть голословным, анонимный автор опубликовал фото, которое подтверждает проблему.
«Летом это кривая песочная тропинка, зимой или весной каша, где еще есть большой риск словить грязи от проезжающих машин. Обратите внимание, пожалуйста!» - добавил горожанин с надеждой, что вопрос заинтересует профильные службы.
Новости регионов
Сотрудники Смоленскэнерго приняли участие в Военно-патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы
Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Смоленской области 2 – 4 августа
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия»[1] в информационную инфраструктуру заказчика.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
Летом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.