В Брянске около двух торговых центров творится беспорядок

Жители Брянска пожаловались в одной из соцсетей на отсутствие благоустроенных тротуаров в районе ТРЦ «Аэропарк».

Речь идет о развалинах вместо пешеходной зоны на территории от ТЦ «Куб» до «Аэропарка». Чтобы не быть голословным, анонимный автор опубликовал фото, которое подтверждает проблему.

«Летом это кривая песочная тропинка, зимой или весной каша, где еще есть большой риск словить грязи от проезжающих машин. Обратите внимание, пожалуйста!» - добавил горожанин с надеждой, что вопрос заинтересует профильные службы.