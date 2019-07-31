«Предприимчивый» брянец похитил топлива на 1,2 млн рублей

Суд Бежицкого района приговорил к трем годам условно с испытательным сроком три года 21-летнего местного жителя, который обвиняется в крупной краже.

Уголовное дело на парня завели по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Приговор пока не вступил в законную силу.

История продолжалась с февраля по октябрь 2017 года. Согласно версии следствия, молодой человек с помощью манипуляций с топливной картой похитил с одной из автозаправок топлива на 1,2 млн рублей.

Подсудимый частично возместил ущерб.