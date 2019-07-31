Брянский депутат прокомментировал пожары в Сибири
Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев продолжает отвечать на вопросы онлайн-конференции на одном из сайтов, в этот раз он обсудил тему масштабных пожаров в Сибири.
С предложением решить ситуацию на востоке страны 31 июля обратился к Валуеву пользователь под ником «Николай»:
«Тезка, здравствуйте. Надо что-то делать с пожарами в Сибири!».
Брянский депутат ответил, что причину возгораний надо искать в «головотяпстве».
«Ситуация с пожарами в Сибири является следствием головотяпства и следования правилу, что, мол, пока пожар далеко от человеческого жилья, его тушить необязательно», - прокомментировал парламентарий.
Как известно, восточную часть России охватили лесные пожары. Площадь, которая объята пламенем, почти 2,7 млн гектаров. В четырех областях страны ввели режим ЧС. Самая сложная обстановка в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.
Возможная причина огня, по словам министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, сухие грозы.
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