Брянский депутат прокомментировал пожары в Сибири

Депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев продолжает отвечать на вопросы онлайн-конференции на одном из сайтов, в этот раз он обсудил тему масштабных пожаров в Сибири.

С предложением решить ситуацию на востоке страны 31 июля обратился к Валуеву пользователь под ником «Николай»:

«Тезка, здравствуйте. Надо что-то делать с пожарами в Сибири!».

Брянский депутат ответил, что причину возгораний надо искать в «головотяпстве».

«Ситуация с пожарами в Сибири является следствием головотяпства и следования правилу, что, мол, пока пожар далеко от человеческого жилья, его тушить необязательно», - прокомментировал парламентарий.

Как известно, восточную часть России охватили лесные пожары. Площадь, которая объята пламенем, почти 2,7 млн гектаров. В четырех областях страны ввели режим ЧС. Самая сложная обстановка в Якутии, Бурятии, Красноярском крае и Иркутской области.

Возможная причина огня, по словам министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, сухие грозы.