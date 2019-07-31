Центр Сельцо «оккупировали» представители парнокопытных

В центре Сельцо были замечены два представителя парнокопытных, которые свободно разгуливали по улицам, наслаждаясь сочной травой, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Речь идет о двух свиньях. Фото животных опубликовала Наталья Зимонина-Долгая. По словам женщины, возможно, эти звери потерялись, а хозяин их ищет.

У пользователей заблудившиеся создания вызвали улыбку и позитивные эмоции.

«Такие деловые бродят», - прокомментировала Людмила Фролова.