Центр Сельцо «оккупировали» представители парнокопытных
В центре Сельцо были замечены два представителя парнокопытных, которые свободно разгуливали по улицам, наслаждаясь сочной травой, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Речь идет о двух свиньях. Фото животных опубликовала Наталья Зимонина-Долгая. По словам женщины, возможно, эти звери потерялись, а хозяин их ищет.
У пользователей заблудившиеся создания вызвали улыбку и позитивные эмоции.
«Такие деловые бродят», - прокомментировала Людмила Фролова.
Новости регионов
Сотрудники Смоленскэнерго приняли участие в Военно-патриотическом марафоне к 75-летию Великой Победы
Праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 60-летия МЖД пройдут в Смоленской области 2 – 4 августа
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
«Ростелеком» завершил проект по подключению десяти офисов ББР Банка (АО) к Единой биометрической системе и совместно со своей дочерней компанией «РТЛабс» интегрировал решение «АРМ Биометрия»[1] в информационную инфраструктуру заказчика.
В Брянском регионе Московской железной дороги продолжаются плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок.
Летом, когда жители Брянской области много времени проводят на своих садоводческих участках, филиал «Россети Центр Брянскэнерго» напоминает дачникам о необходимости соблюдения правил электробезопасности.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.