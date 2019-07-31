На святом источнике в Белых Берегах произошло «чудо»

Удивительные вещи произошли в поселке Белые Берега – вода на святом источнике стала красного цвета, об этом сообщила одноименная официальная группа в одной из соцсетей.

По какой причине родник стал кровавого цвета, местные жители пока не знают. Пока есть только одна версия: в воду неизвестные набросали красителя.





«Источник святой, но кто-то, скорее всего, накидал туда красителя», - поделился автор.

«Дети балуются, наверное», - поделился брянец Анатолий.