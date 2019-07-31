Нетрезвое застолье закончилось для брянца неприятным сюрпризом

Брянская полиция предъявила обвинение в краже мобильного телефона 23-летнему местному жителю.

По части 2 статьи 158 УК РФ молодому человеку грозит до пяти лет.

История случилась в баре, который расположен в Советском районе. У 34-летнего мужчины пропал смартфон.

Сыщики провели расследование и вскоре задержали подозреваемого. Как оказалось, это 23-летний знакомый потерпевшего, который проводил с ним вечер в развлекательном заведении. После выпитого спиртного между мужчинами случился конфликт. Испугавшись за свой гаджет, заявитель оставил его на выступающем фрагменте стены, это заметил и оппонент.

Запись камеры видеонаблюдения показала, что после ссоры подозреваемый незаметно присвоил аппарат и уехал на такси.