Нетрезвое застолье закончилось для брянца неприятным сюрпризом
Брянская полиция предъявила обвинение в краже мобильного телефона 23-летнему местному жителю.
По части 2 статьи 158 УК РФ молодому человеку грозит до пяти лет.
История случилась в баре, который расположен в Советском районе. У 34-летнего мужчины пропал смартфон.
Сыщики провели расследование и вскоре задержали подозреваемого. Как оказалось, это 23-летний знакомый потерпевшего, который проводил с ним вечер в развлекательном заведении. После выпитого спиртного между мужчинами случился конфликт. Испугавшись за свой гаджет, заявитель оставил его на выступающем фрагменте стены, это заметил и оппонент.
Запись камеры видеонаблюдения показала, что после ссоры подозреваемый незаметно присвоил аппарат и уехал на такси.
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