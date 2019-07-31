В Жуковке и селе Косик обнаружены взрывоопасные предметы

Где установят светофоры и когда достроят «юбилейные» объекты? Во время очередной рабочей поездки губернатора Алексея Островского по Смоленску в центре внимания оказались небезопасные переходы и так и не введенные в эксплуатацию объекты, строившиеся к 1150-летию областного центра.

Чему радуются и на что жалуются жители райцентра. Какой экологический образовательный маршрут проложили в Угранском лесничестве? Получит ли местная школа деньги на ремонт пола в спортзале? Как будут решать проблемы с аварийным заброшенным зданием?

Губернатор Алексей Островский направил письменное обращение прокурору Смоленской области Евгению Полонскому с просьбой о срочном проведении внеплановых проверок всех детских оздоровительных лагерей и других мест массового отдыха несовершеннолетних, расположенных на территории региона.

Сегодня в Вязьме работники «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в третьем этапе Военно-патриотического марафона. Организатором марафона, который проходит по местам боевой славы 4-ой Московской стрелковой дивизии народного ополчения, выступает Федеральное казначейство.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» продолжает модернизировать систему учета электроэнергии. В рамках реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии по состоянию на 19 июля 2019 года в филиале установлено более 5,9 тыс. приборов учета нового поколения. Их установили в Гагаринском, Вяземском, Сафоновском и Ярцевском районе электрических сетей филиала.

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

Первая находка была обнаружена около реки Десна в Жуковке. На место вызвали саперов Брянского пожарно-спасательного центра. В 14:10 они обезвредили артснаряды (37 мм и 105 мм).

1 августа в Жуковском и Дубровском районах местные жители нашли несколько боевых припасов времен Великой Отечественной войны.

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