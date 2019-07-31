Жительница Брянска получила смартфон от «Чистой планеты»

Компания «Чистая планета» наградила за проявленное неравнодушие жительницу Бежицкого района Юлиану Симачеву, которая сообщила о злоумышленниках, своровавших с контейнерной площадки города ящик для раздельного сбора мусора.

Церемония вручения проходила в торжественной обстановке в УМВД Брянска.

Генеральный директор регионального оператора Владимир Чашников подарил неравнодушной даме смартфон нового поколения, а также благодарность от компании.

Кроме этого, Чашников поблагодарил правоохранителей, отметив, что происшествия в сфере обращения с отходами быстро раскрываются.

Временно исполняющий обязанности начальника УМВД по Брянску Эдуард Шеенков тоже отметил гражданский поступок Юлианы Симачевой и вручил ей благодарственное письмо.

Сам инцидент случился 24 мая. О двоих мужчинах, уносящих с площадки сетчатый ящик для раздельного сбора, жительница Бежицкого района сообщила в колл-центр компании. По адресу сразу прибыли сотрудники отдела безопасности «Чистой планеты». Воры успели не только забрать контейнер, но и сбыть. Покупательница спрятала сворованное имущество в гараж.

К слову, бдительная Юлиана Симачева успела снять происходившее на камеру телефона.

Преступников задержали по «горячим следам» работники ОВД Бежицкого района. Задержанными оказались двое ранее судимых граждан.