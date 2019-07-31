В Брянской области из 122 строящихся высоток 5 - обманутых дольщиков
На Брянщине в 2019 году 54 строительных компании возводят 122 высотки с использованием денег участников долевого строительства, из них пять домов – проблемные.
Об этом сообщает региональная прокуратура.
С 2011 года защитить обманутых дольщиков можно согласно принятому по инициативе прокуратуры закону
«О дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области».
Так, в 2018-м были восстановлены права 239 обманутых дольщиков «Брянскгорстройзаказчика».
С начала 2019 года во время прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 12 лиц, а к административной – 54.
Большое внимание уделяют тому, как расходуются деньги участников долевого строительства.
Например, в Жуковском районе фирмы «Экспресс-ЛВ» и «Домострой» приобщили средства пяти дольщиков, а строить дом не собирались. На них уже заведено уголовное дело.
Под статью попали и руководители компаний «Брянскстройразвитие», «УКС «МБК - Строй», которые прикарманили деньги участников долевого строительства домов по Степной,2«Б» и Желябова, 1.
По этим делам также проводится следствие.
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