В Брянской области из 122 строящихся высоток 5 - обманутых дольщиков

На Брянщине в 2019 году 54 строительных компании возводят 122 высотки с использованием денег участников долевого строительства, из них пять домов – проблемные.

Об этом сообщает региональная прокуратура.

С 2011 года защитить обманутых дольщиков можно согласно принятому по инициативе прокуратуры закону

«О дополнительных мерах по защите прав участников долевого строительства на территории Брянской области».

Так, в 2018-м были восстановлены права 239 обманутых дольщиков «Брянскгорстройзаказчика».

С начала 2019 года во время прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 12 лиц, а к административной – 54.

Большое внимание уделяют тому, как расходуются деньги участников долевого строительства.

Например, в Жуковском районе фирмы «Экспресс-ЛВ» и «Домострой» приобщили средства пяти дольщиков, а строить дом не собирались. На них уже заведено уголовное дело.

Под статью попали и руководители компаний «Брянскстройразвитие», «УКС «МБК - Строй», которые прикарманили деньги участников долевого строительства домов по Степной,2«Б» и Желябова, 1.

По этим делам также проводится следствие.