На улице Андрея Рублева в Брянске появились заросли

Жители одной из высоток областного центра пожаловались в одной из соцсетей на заросли, которые образовались около проезжей части на улице Андрея Рублева.

Речь идет о территории около дома №1. На опубликованном фото видно, что большой участок возле многоэтажки порос травой.

«За лето ни разу не произвели скос травы по адресу ул. Андрея Рублева 1.

Куда обращаться с такими просьбами? Лучше бы овес посадили, и то толку больше было бы», - поделился автор.

Горожанин Алексей Соловьев порекомендовал брянцу обратиться в пожарный надзор с жалобой на опасное содержание территории.