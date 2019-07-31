«Брянсккоммунэнерго» получил нагоняй от прокуратуры за холод

Прокуратура Брянска завела на начальника Володарского участка «Брянсккоммунэнерго» два административных дела, на директора Бежицкого – 14 дел, причина – холодные батареи в отопительном сезоне 2019 года.

Как выяснил прокурор, в 16 котельных города не обеспечили поставку тепла согласно необходимой температуре, в итоге многие жители едва не замерзли в своих домах, поскольку столбик термометра показывал максимум 10-15 градусов по Цельсию.

Госжилинспекция региона объявила начальнику Володарского участка предупреждение, а директора Бежицкого оштрафовала на 7 тыс рублей.

В адрес начальника Департамента ТЭК и ЖКХ региона внесли представление.