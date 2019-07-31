В Новозыбкове чуть не погиб 9-летний мальчик
1 августа на улице Садовой в Новозыбкове произошла беда – на детской площадке упал с качелей мальчик 9 лет.
От падения ребенок получил травму – перелом предплечья. Сейчас пострадавший в больнице.
По информации местных СМИ, правоохранители занялись проверкой случившегося.
Напомним, в Новозыбкове семилетний ребенок случайно поджег на себе одежду.
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