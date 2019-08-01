В Клинцах произошла кровавая потасовка
В Клинцах задержали двоих местных жителей 23-х и 32-х лет, которых подозревают в причинении тяжких травм 48-летнему мужчине.
По данному факту следователи завели уголовное дело.
История произошла 31 июля около магазина «Янтарь». 48-летний потерпевший поссорился с 23-летним нетрезвым подозреваемым и ударил его бутылкой водки по голове. Заметив это, 32-летний знакомый догнал потерпевшего и стал его избивать. Оправившись от удара бутылкой, 23-летний парень присоединился к избиению.
Вечером пострадавшего нашли местные жители. В тот же день от полученных травм он скончался в больнице.
Подозреваемых собираются заключить под стражу.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
«Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. В результате торгов компания заключила госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Воронежской, Владимирской, Калужской, Липецкой, Белгородской, Брянской, Ивановской, Смоленской и Тульской областях.
В честь Дня железнодорожника и 60-летия Московской железной дороги в Брянске, Унече и Сухиничах пройдут праздничные мероприятия для железнодорожников и жителей.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание в честь команды-победителя, соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», которые прошли в Липецке в июне 2019 года.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.