В Клинцах произошла кровавая потасовка

В Клинцах задержали двоих местных жителей 23-х и 32-х лет, которых подозревают в причинении тяжких травм 48-летнему мужчине.

По данному факту следователи завели уголовное дело.

История произошла 31 июля около магазина «Янтарь». 48-летний потерпевший поссорился с 23-летним нетрезвым подозреваемым и ударил его бутылкой водки по голове. Заметив это, 32-летний знакомый догнал потерпевшего и стал его избивать. Оправившись от удара бутылкой, 23-летний парень присоединился к избиению.

Вечером пострадавшего нашли местные жители. В тот же день от полученных травм он скончался в больнице.

Подозреваемых собираются заключить под стражу.