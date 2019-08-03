Брянец всполошил соцсети «чудо-гигантом»
Дождливая погода летом 2019 года принесла с собой огромный урожай грибов, особенно их много в Брянской области, местные жители едва не каждый день выкладывают в соцсети фотографии своего «улова»; очередной снимок результата похода в лес 4 августа опубликовал один из пользователей.
Автор поста говорит, прогулка в дубовую рощу завершилась сюрпризом в виде гриба необъятных размеров.
«Нашёл сегодня супер-груздь!» - поделился брянец.
Горожане, увидев гигантских масштабов «чудо», заметили, что, по всей видимости, это результат радиации.
«Чернобыльский грибок», - сообщили Ирина Голуб.
По словам Юрия Воробьева, такие размеры свидетельствуют о плодородной лесной почве региона, но никак не о радиации.
«На Брянщине радиации нет», - прокомментировал Воробьев.
Некоторые пользователи утверждают, что это не груздь, а горчак.
«Это ложный груздь, но он съедобный. Мы тоже такие собирали с выпученными глазами, потом солили и ели. Сильно горчил, надо обязательно перед посолом отварить, добавив уксуса обязательно», - написала Светлана.
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