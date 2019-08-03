В Брянске около «Полтинника» заметили «героя» русских былин

В областном центре был замечен «Садко», играющий на гуслях, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Речь идет о парне, исполняющем в подземном переходе на старинном русском народном инструменте шикарные мелодии.

«На «Полтиннике» парень играет на гуслях, научился сам!!» - поделилась Маргарита Горлачова и опубликовала видео выступления брянца.

Пользователям сети исполнение пришлось по душе, многие назвали его талантливым.

«Это же Садко», - прокомментировал Михаил Макушин.

«Эксклюзив, возрождает забытые музыкальные направления», - написал Денис Семенов.