На улице Брянского Фронта недострой «оккупировали циркачи»

Любители экстрима были замечены в областном центре на улице Брянского Фронта 26/28, об этом сообщили в одной из соцсетей.

Речь идет о подростках, которые «оккупировали» недостроенное здание. На опубликованных фото видно: парень и двое девушек спокойно гуляют, не боясь высоты, по перекрытиям дома.

Мнение горожан по этому поводу разделилось: одни возмутились, увидев ситуацию, другие заметили, что в этом ничего страшного нет, мол, сами в детстве бегали по стройкам.

«Раньше специально ждали, когда стройка начнется! Войнушка, подвалы! Дворами собирались, прыгали с 3-х этажей в кучи керамзита!» - поделился Дмитрий Изотов.