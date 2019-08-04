Брянцы обсудили горожанина, подготовившегося к апокалипсису
Брянские кулибины не перестают удивлять своей фантазией: то изобретут «разноцветное чудо» на колесах, то вездеходы, преодолевающие чащи и болота. 4 августа соцсети «взорвал» результат полета творческой мысли очередного «очумельца».
Речь идет о необычном тюнинге машины «Лада». По всей видимости, создавая его, брянец думал о чрезвычайных ситуациях. Пользователи говорят, владелец отечественного автомобиля подготовился к зомби-апокалипсису.
На фото видно, что транспорт укомплектован всем чем ни попадя: железными конструкциями, вилами, сундуком на багажнике и даже противогазом.
«Вот это авто!» – прокомментировал Николай Рогожин.
«Зато когда настанет зомби-апокалипсис, он будет уже готов к нему в отличии от всех остальных», - пошутил пользователь Дмитрий.
«Безумный Макс», - добавил Сергей Курзов.
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