У жителя Брянска на огороде растут уникальные овощи

Исполинских размеров помидор и морковь выросли на приусадебном участке у жителя Брянска, и он запечатлел их на фото, дабы опубликовать в соцсети.

На снимке видно, что гигантский томат имеет необычную форму, весом он более килограмма. Не менее удивляет и морковь, напоминающая женские ноги.

Пользователи назвали горожанина лучшим фермером, а затем вслед за ним выложили фотографии своего удивительного урожая.

К примеру, у Катерины Бобриковой выросла также странной формы морковь, а Катерины Ивановой огурец-титан.

Напомним, брянец всполошил сети огромным грибом.