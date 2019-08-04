Найден 21-летний брянец Андрей Голоколенов

5 августа в одной из соцсетей появилась информация о том, что 21-летний житель Брянска Андрей Голоколенов, пропавший 2 числа, обнаружен живым и невредимым.

Где это время находился молодой человек, волонтеры ПСО «Лиза Алерт» не сообщают.

Напомним, парень нуждался во врачебной помощи.

Добровольцы благодарят местных жителей за помощь в поисках.