Брянщина получила более 6 млн рублей на пять проектов по добровольчеству
С 10 апреля по 30 июня 2019 года по всей России устроили конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», 5 августа власти Брянщины под руководством губернатора Александра Богомаза на совещании подвели итоги мероприятия по предоставлению субсидий.
В 2019 году Роспатриотцентр обобщил практики по реализации проектов социального волонтерства. В итоге Брянская область попала в пятерку лучших областей на тему добровольчества. Речь идет о «Дереве желаний», проектах благотворительных фондов, волонтеров-медиков, «Добрых каникулах», акции «Под зонтиком добра» и многих других.
На получение субсидии из федерального бюджета на 2020 год заявки подали 74 региона, из них до очной защиты допустили лишь 61. Победителями стали только 37 областей, они получили помощь в 250 млн рублей.
Брянщине дали 6 млн 52 тыс 800 рублей на пять проектов. За эти деньги должны быть созданы филиалы Центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив, коворкинг-пространство «Дом волонтера». Кроме этого, планируется проведение образовательных семинаров по 15 направлениям добровольчества, открытие обучающей школы медиаволонтеров «Медиа Мы», а также Межрегиональный образовательный форум добровольцев (волонтеров) «У доброты нет возраста».
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