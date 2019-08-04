Почепский парк украсили необычными фонарями

Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.

Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 29-летнего парня, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В Смоленском регионе МЖД во Дворце культуры железнодорожников состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню железнодорожника и 60-летнему юбилею Московской железной дороги.

Речь идет об опорах освещения, которые создал мастер художественной ковки из Почепского района. Всего таких объектов будет 26.

Почепский парк приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды», сейчас строители перешли к этапу установки необычных фонарей.

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