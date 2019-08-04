Почепский парк украсили необычными фонарями
Почепский парк приводят в порядок по программе «Формирование комфортной городской среды», сейчас строители перешли к этапу установки необычных фонарей.
Речь идет об опорах освещения, которые создал мастер художественной ковки из Почепского района. Всего таких объектов будет 26.
Помимо освещения, в месте отдыха готовят основание под аттракцион «Медуза».
Новости регионов
В канун Дня железнодорожника губернатор Смоленской области Алексей Островский наградил лучших работников отрасли
Задавайте вопросы, УФАС на связи Товары, реклама которых запрещена
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области все чаще поступают вопросы по поводу того, что вообще не допускается в рекламе.
6 и 7 августа с 9:00 до 16:00 рядом со станцией Клюковники для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 412 км. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами, направленными на обеспечение безопасности движения поездов.
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Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.