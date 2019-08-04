Жительнице Брянска маффины «испортили» настроение
Брянские магазины не перестают удивлять покупателей продукцией с «сюрпризами»: то хлеб с подозрительной начинкой завезут, то торты с плесенью, то сомнительное мясо или рыбу. 5 августа местная жительница опубликовала в одной из соцсетей фото очередной просрочки.
Хотела поднять себе настроение чем-то сладким, делится Ксения Школина, а вышло все наоборот – маффины, упакованные в пластиковой коробке, оказались покрыты плесневыми грибами.
Признаки сомнительного продукта сразу были не видны, поскольку его обозначили датой на стикере - 4 августа 2019 года. Только при открытии упаковки выяснилось, что сладости поражены плесенью.
Пользователи сети, увидев маффины, порекомендовали автору отнести их обратно и пожаловаться в профильные инстанции.
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