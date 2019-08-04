В «Брянском лесу» появился новый обитатель с нелегкой судьбой
В заповеднике «Брянский лес» поселился новый житель, его принесла туда горожанка.
Речь идет о болотной черепахе. Дама нашла ее в Бежице на улице в частном секторе. Животное находилось недалеко от водоема. По словам женщины, по всей видимости, его выбросили те, кому оно надоело. Найденыш пробыл в ее огороде пару дней, после этого оказался в заказнике. Горожанка объяснила, у нее много домашних животных, которые постоянно мешали черепахе.
В «Брянском лесу» ее выпустили в водоем. Сотрудники заповедника уверены, новый обитатель – отличный ныряльщик.
Елена Ситникова, заместитель директора по научной работе, говорит: европейская болотная черепаха – редкий вид, она занесена в Красную книгу Брянской области, но тем не менее есть вероятность встречи с ней.
«Лучше всего или пройти мимо, или, если черепаха находится на проезжей части или оживлённой пешеходной дороге, перенести её ближе к водоёму», - сообщила специалист.
В конце осени черепаха впадёт в спячку, выйдет из нее в апреле – начале мая.
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