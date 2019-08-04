Новосибирские журналисты снимают в Севске фильм

Съемки документально-художественного фильма о защитниках Родины стартовали в Севске.

Кино называется «Снежные призраки». В центре сюжета 29-я отдельная лыжная бригада, совершившая в годы Великой Отечественной «севский рейд» в 500 километров, освободив города и села Сумской, Курской и Брянской областей от фашистко-немецких захватчиков. Как известно, в бригаде были сибиряки.

По информации брянских СМИ, в область прибыли журналисты из Новосибирска. Они берут интервью у свидетелей тех времен. Для съемок продолжительностью две недели телевизионщики взяли с собой огромное количество спецоборудования.

Фильм должен выйти в мае 2020 года, к 75-летию Великой Победы.