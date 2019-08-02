В Белых Берегах может случиться экологическая катастрофа
Озеро в Фокинском районе на гране экологической катастрофы, по этому вопросу к прокурору обратились местные жители.
После обращений граждан прокуратура провела проверку и обнаружила огромные нарушения природоохранного законодательства.
Ревизия показала, что в поселке Белые Берега находится канал, который впадает в водоем. Он полностью загрязнен бытовыми отходами.
В связи с этим на главу администрации Фокинского района внесли представление. Канал необходимо почистить, дабы не произошла экологическая катастрофа.
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