В Белых Берегах может случиться экологическая катастрофа

Полиция Смоленской области завела уголовное дело в связи с убийством в поселке Хиславичи.

Правоохранители проводят расследование и разыскивают свидетелей аварии, которая случилась в Вяземском районе 19 июня 2019 года.

Смоленская полиция завела уголовное дело на 44-летнюю местную жительницу, которая подозревается в мошенничестве.

Смоленские правоохранители завели уголовное дело на 29-летнего парня, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Полиция завела уголовное дело на 29-летнего безработного и ранее судимого парня, его подозревают в грабеже.

6 августа на Московском шоссе в Смоленске произошла авария с «Ладой» и иномаркой Toyota, пострадали несколько человек, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В связи с этим на главу администрации Фокинского района внесли представление. Канал необходимо почистить, дабы не произошла экологическая катастрофа.

Ревизия показала, что в поселке Белые Берега находится канал, который впадает в водоем. Он полностью загрязнен бытовыми отходами.

Озеро в Фокинском районе на гране экологической катастрофы, по этому вопросу к прокурору обратились местные жители.

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