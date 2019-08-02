Брянца уличили в присвоении более 900 литров масла

Климовский суд приговорил к крупному денежному штрафу бывшего инженера-диганоста подразделения «Брянской мясной компании» агрохолдинга «Мираторга» Андрея Малахова, мужчину признали виновным по статье УК «Присвоение и растрата».

Брянец поступил на работу в середине 2015 года. В его обязанности входил ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники: открывал заказ-наряды и получал по ним на складе масла и антифриз.

С осени 2015-го до конца 2017 года он слил более 900 литров импортных масел для тракторов на 200 тыс рублей. Вскоре его заметила служба безопасности компании.

Малахов полностью признал вину. В итоге мужчина лишился работы и получил судимость.