В брянской ЭкZоферме поселились новые жильцы

Жители Брянска и гости города могут насладиться общением с экзотическими животными, которые недавно поселились в краеведческом музее.

Теперь здесь можно увидеть и енотов, и лисичек, и кроликов, и козлов, а также обезьян и попугаев.

Посетители могут не только смотреть на зверей, но и покормить, и погладить.

Пообщаться с животными можно до 11 августа.

Ограничение по возрасту 0+